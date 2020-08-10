Возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном секторе в Железнодорожном районе Самары

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Напомним, что 8 августа в частном жилом секторе в районе улиц Железноводской и Ярославской произошел пожар, в результате которого огнем повреждены 10 деревянных жилых домов и надворных построек. Площадь пожара составила 1 300 кв.м., погибших и пострадавших нет.В тот же день по данному факту отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 168 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры г. Самары.