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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном секторе в Железнодорожном районе Самары

10 августа 2020 12:31
141
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном жилом секторе в Железнодорожном районе Самары
 Огнем были огнем повреждены 10 деревянных жилых домов и надворных построек. 

Напомним, что 8 августа в частном жилом секторе в районе улиц Железноводской и Ярославской произошел пожар, в результате которого огнем повреждены 10 деревянных жилых домов и надворных построек. Площадь пожара составила 1 300 кв.м., погибших и пострадавших нет.

В тот же день по данному факту отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 168 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры г. Самары.
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