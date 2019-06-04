Возбуждено уголовное дело по факту кражи 56-тонного моста под Мурманском
4 июня 2019 17:11
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— По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, — сообщается на сайте ведомства.
Согласно основной версии, мост разрезали, чтобы сдать на металлолом. Металлические конструкции принадлежали организации, которая ведёт хозяйственную деятельность в регионе. Отмечается, что материальный ущерб от кражи составил 600 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что мост давно не использовался. Он ведёт в том числе к заброшенному посёлку.
Фото: © vk.com /Лайф
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