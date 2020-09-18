Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге

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Восемь детей получили отравление парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС на городской станции скорой медицинской помощи в пятницу.

"Всего восемь детей. У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей [направляют] в больницу, из них двое - легкая степень, трое - в средней степени [тяжести]. Еще трое детей - легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации", - сказала представитель станции.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел в частном фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека. По словам собеседника агентства, ЧП могло произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку после инцидента. На месте уже работают сотрудники ведомства. К проверке также подключились сотрудники следственных органов и Роспотребнадзора.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС