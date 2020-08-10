Восемь человек пострадали в результате пожара на АЗС в Волгограде. Видео

Восемь человек пострадали в результате пожара на АЗС в Волгограде, сообщили «Известиям» в понедельник, 10 августа.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Пожар возник на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда, там загорелась цистерна с газом. Возгоранию присвоили второй номер сложности.
По данным телеканала РЕН ТВ, взрыв произошел во время плановых работ. Рабочие должны были выжечь из цистерны остатки газа, однако она загорелась и взорвалась. На кадрах, которые опубликовал телеканал, видно автомобильную стоянку, за которой поднимается столб огня. Затем можно разглядеть дым, идущий от места возгорания.
Видео здесь
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Фото: МЧС РФ/"Известия"
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