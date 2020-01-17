Водителю из Похвистнево, севшему пьяным за руль, могут заменить условный срок на реальный
17 января 2020 19:04
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Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления автомобилем и вынесли постановление о назначении медосвидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.
В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в мае 2019 года он приговорен судом к условному наказанию за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год и шесть месяцев, с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.
Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.
Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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