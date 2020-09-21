Водитель в Самарской области врезался в корову

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Животное перебегало проезжую часть.

Еще одно ДТП 20 сентября произошло в Ставропольском районе. Мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», двигаясь по автодороге «М-5 Урал - Солнечная поляна – Ширяево» не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением. В итоге он сбил корову, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадало животное, а также водитель автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.