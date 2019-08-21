Водитель автобуса зажал дверьми подол длинного платья пассажирки при выходе, что привело к трагедии
21 августа 2019 16:17
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Как рассказывают жители нашего города, водители этого маршрута спешат закрывать двери, стараясь не выходить из графика и зарабатывая больше денег. Также отмечается, что водители на этом маршруте разговаривают по телефону, управляя автобусом, курят. Спешка в этот раз привела к настоящей трагедии. По информации сайта Самара Транс, маршрут №53 обслуживается коммерческим перевозчиком.
Фото: соцсети
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