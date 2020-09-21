Водитель Infiniti сбил трех пешеходов на тротуаре в центре Москвы

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Водитель автомобиля Infiniti на большой скорости сбил трех пешеходов, которые находились на тротуаре на улице Остоженке в центре Москвы, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Остоженке в районе дома 47 водитель иномарки Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов, которые находились на пешеходном переходе", - сказал собеседник агентства, добавив, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным источника, иномарка после столкновения врезалась в здание. В настоящее время на месте находятся сотрудники экстренных служб, правоохранители и скорая помощь.

Как уточнили в правоохранительных органах, водитель Infiniti ехал с сильным превышением скорости.

"В момент ДТП водитель иномарки Infiniti, который сбил людей на тротуаре, ехал со значительным превышением допустимой скорости", - заявил собеседник агентства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС