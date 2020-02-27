Во время падения трамвая в Самаре водитель вышел из кабины
27 февраля 2020 21:31
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По данным ГУ МЧС по региону, в четверг в 15.26 в Промышленном районе Самары трамвай съехал с путей, после чего завалился на правый борт, придавив пять легковых автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал. По информации самарского ГУМВД, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности трамвая.
"Водитель остановил трамвай, увидев непонятный предмет на рельсах, высадил пассажиров, предпринял все необходимые, по его словам, меры. После этого он вышел из кабины, чтобы посмотреть, что находится на рельсах, а трамвай поехал", - сказала собеседница агентства.
На видеозаписях, размещенных жителями Самары в социальных сетях, видно, как трамвай на большой скорости слетает с рельсов и падает на припаркованные машины.
Фото : ГУ МЧС по Самарской области
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