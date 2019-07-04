Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"

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Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое."Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову", — сказала собеседница агентства.По ее словам, сотрудник "Победы" потерял сознание, после чего его отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.