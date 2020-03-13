Во Вьетнаме трёх россиян сняли с самодельного плота с неработающим мотором
13 марта 2020 19:46
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Известно, что это были Сергей Борисов 53 лет, Николай Григорьев 35 лет и Анна Косолапова 27 лет. Спасатели доставили их на материк в иностранный отдел администрации провинции.
При этом отмечается, что они отказывались сходить на берег и просили оставить их в покое. Туристы были уверены, что смогут самостоятельно запустить двигатель и продолжить путешествие.
На материке россиянам сделали тест на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат.
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