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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

18 октября 2019 18:38
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По данным британских СМИ, внук бывшего президента Казахстана укусил за руку сержанта полиции.
Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.

О предъявлении этих обвинений Айсултану Назарбаеву в июле РИА Новости сообщила столичная полиция Лондона. Издание Court News UK, специализирующееся на судебной тематике, тогда отмечало, что фигурант - внук экс-президента Казахстана.

"Назарбаев приговорен к 12 месяцам условного срока", - сообщили в суде.

В начале июня Айсултан Назарбаев проник на частную территорию, а также оказал сопротивление прибывшим на место инцидента полицейским. По данным британских СМИ, внук бывшего президента Казахстана укусил за руку сержанта полиции, когда пытался прыгнуть с балкона квартиры в лондонском районе Ковент Гарден.

Вынесенный в пятницу приговор 29-летнему Назарбаеву также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.
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