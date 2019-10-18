Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

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О предъявлении этих обвинений Айсултану Назарбаеву в июле РИА Новости сообщила столичная полиция Лондона. Издание Court News UK, специализирующееся на судебной тематике, тогда отмечало, что фигурант - внук экс-президента Казахстана."Назарбаев приговорен к 12 месяцам условного срока", - сообщили в суде.В начале июня Айсултан Назарбаев проник на частную территорию, а также оказал сопротивление прибывшим на место инцидента полицейским. По данным британских СМИ, внук бывшего президента Казахстана укусил за руку сержанта полиции, когда пытался прыгнуть с балкона квартиры в лондонском районе Ковент Гарден.Вынесенный в пятницу приговор 29-летнему Назарбаеву также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.