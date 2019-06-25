Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте у берегов Испании
25 июня 2019 16:31
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Возгорание произошло в машинном отделении, когда яхта направлялась с Ибицы на Мальорку и находилась в 11 километрах от берега.
— Члены пожарной команды сделали всё возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее, — заявил спортсмен в интервью Bild уже после спасения.
Причина пожара устанавливается. По данным портала Diario de Ibiza, стоимость аренды яхты на один день составляет 7200 евро.
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