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Жена бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Об этом сообщает издание Sun. Результаты анализов 46-летней знаменитости подтвердили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества.

В последнее время она изменила режим питания и села на диету, употребляя в пищу преимущественно рыбу, чаще всего — рыбу-меч. Именно она и могла стать причиной отравления, поскольку содержит очень ядовитое соединение — метилртуть. По информации источника издания, врачи сделали Виктории промывку печени, чтобы избавить ее от токсинов. Сейчас Бэкхэм чувствует себя хорошо, передает Радио Маяк.