Видео: 30 пермяков выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающую

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Как сообщается, инцидент произошел вечером 25 июля. 32-летняя пермячка прыгнула в воду и поплыла на другой берег реки Кама, однако на середине пути начала тонуть. На набережной увидели происходящее, и один из прохожих бросился за утопающей в воду.В это время другие очевидцы не стали терять времени и организовали живую цепь, чтобы помочь спасателю вытащить женщину по крутому и скользкому спуску из бетонных плит."На подъёме было много людей, но они не знали, что делать, я крикнул им, чтобы они выстроились в цепочку и мы передали им женщину. Тот герой-спортсмен смог сам подняться", - рассказал сообществу один из участников спасения.Женщине была оказана первая помощь, на "скорой" ее увезли в больницу.