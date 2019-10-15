В зоне обрушения пятиэтажки в Приморье оказались 17 квартир

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Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало", - сказал собеседник агентства.По его словам, поврежденное здание планируется обследовать при помощи диагностического комплекса.Он отметил, что семеро человек размещены в пункте временного размещения в местном клубе. Дополнительно развернут пункт временного размещения в школе-интернате посёлка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.Фото: Управляющая компания «Форпост»/ТАСС