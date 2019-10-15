В зоне обрушения пятиэтажки в Приморье оказались 17 квартир
15 октября 2019 10:52
110
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поврежденное здание планируется обследовать при помощи диагностического комплекса.
Он отметил, что семеро человек размещены в пункте временного размещения в местном клубе. Дополнительно развернут пункт временного размещения в школе-интернате посёлка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.
Фото: Управляющая компания «Форпост»/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 октября 2019 13:54
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
20
15 октября 2019 11:59
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал. Закон
113
15 октября 2019 10:19
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии. Закон
166
15 октября 2019 09:54
Назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы". Закон
176
15 октября 2019 09:44
Правда, в отличие от других жертв преступной группы Грака-Филимошина, эти мало чем известны. Закон
139
14 октября 2019 22:28
В СК РФ заверили, что никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие. Закон
292
14 октября 2019 18:18
В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин Закон
338
Происшествия
15 октября 2019 10:52
По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Происшествия
109
14 октября 2019 22:56
Посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Происшествия
266
14 октября 2019 21:39
Девушек и их сопровождающих долго досматривали. Каждую попросили включить технику, и почти у всех был при себе ноутбук. Происшествия
275
Криминал
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
442
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5088
11 октября 2019 14:34
Тело девочки нашли в ста метрах от собственного дома, в гаражном кооперативе, там люди устроили импровизированный мемориал. Криминал
474
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
237
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
354
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
684
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
522
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
473
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
739
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
969
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1571
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1096
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1346
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1537
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
982
Мероприятия