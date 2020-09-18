В заполненной мусором квартире в Петербурге нашли тело мужчины

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Тело мужчины обнаружили в заполненной мусором квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"В квартире найдено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее стало известно об исчезновении пожилой супружеской пары, проживавшей на улице Пражской. При этом из квартиры пенсионеров шел неприятный запах. Когда полицейские попытались попасть в помещение, выяснилось, что квартира забита мусором.

Фото: vk.com/kupchinonews/spb.kp.ru