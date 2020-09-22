В записке попрощалась навсегда. Пропала дочь московского дизайнера. Видео

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Старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной сбежала из дома, оставив записку о намерении уйти из жизни. 12-летняя Диана Жулина продумала план своего побега и даже обманула дедушку. Как стало известно Лайфу, воспитанием девочки по большей части занимается именно он, и с ним живёт внучка.

— Диана вышла из школы после шестого урока. Она оставила однокласснику свой телефон и предсмертную записку. Её из школы должен был встретить дедушка, но она ему сказала неправильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме, чтобы перевезти их в Москву. Но я опоздала. Моя дочь пропала. Беда пришла, откуда я никак не ждала, — написала Надежда в "Инстаграме".

Мать обратилась к Диане с просьбой вернуться домой. Надежда пообещала, что "у них всё обязательно изменится", ругать за побег она дочь не станет. Женщина заверила девочку, что они смогут всё исправить и решить любые проблемы, какие она бы "себе не надумала". Она призывает Диану не слушать советы подружек и вернуться к ней, ведь она её мама.

Рост пропавшей школьницы — 165 сантиметров, вес — 52 килограмма. В момент побега Диана была в жёлто-горчичном пуховике, белых кроссовках, серой юбке, серой кепке. С собой у неё меховой цветной рюкзак FENDI с "глазами". Поисками подростка занимаются полиция и отряд "Лиза алерт". Любую информацию о возможном местонахождении девочки просят сообщать в полицию по телефонам 8-495-690-44-51, 8-495-953-44-66 или 112. По факту исчезновения Дианы Жулиной возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Видео © Instagram / nfashion.ru / "Лайф"

Фото: "Лайф"