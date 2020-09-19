 В утонувшей в Волге около Рождествено машине погибла депутат

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Вторым погибшим, по данным источника, был капитан парома "Окский", с которого машина и съехала в Волгу.

В утонувшем около Рождествено автомобиле погибла депутат собрания представителей Волжского района, 58-летняя женщина, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Усова также возглавлял собрание представителей сельского поселения Рождествено.

Вторым погибшим, по данным источника, был капитан парома "Окский", с которого машина и съехала в Волгу, пишет Волга Ньюс.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 сентября около пристани в Рождествено. Его обстоятельства пока выясняются.

С пристани, служащей для заезда и выезда автомобилей на грузовой паром, упал в воду легковой автомобиль, в котором находились мужчина и женщина.