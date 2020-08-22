В центре Вологды затонул теплоход с людьми на борту. Видео

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— Затонуло судно "Капитан Артюшин" 1973 года постройки. Многие [пассажиры] доплыли до берега сами, других подхватил прогулочный катер. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области.По данным портала Vologda.ru, причиной крушения могла стать пробоина дна судна, однако официального подтверждения данной информации нет. Теплоход затонул примерно в 20 метрах от берега на глубине около двух метров.Фото: соцсети