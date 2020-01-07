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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В центре Москвы обрушились строительные леса

7 января 2020 09:39
148
В центре Москвы обрушились строительные леса
Это произошло на Ходынской улице у дома 5.

Пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Общая площадь обрушения составила около 10 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняют.

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Комментарии


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