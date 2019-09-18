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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В центре Киева мужчина открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост

18 сентября 2019 20:31
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В украинской столице полицейские проводят операцию по задержанию вооруженного мужчины, который открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост через Днепр.
В украинской столице полицейские проводят операцию по задержанию вооруженного мужчины, который открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост через Днепр, передает newsru.com.

"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов... Движение (автомобилей и поездов) не осуществляется", - сказал "Интерфаксу" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По данным The Babel, подозреваемый - 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Мужчина обвязан украинским флагом, вооружен карабином, одет в камуфляж, а на голове у него - голубой берет (такие головные уборы носят десантники).

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года Белько добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

В соцсетях сообщается, что возле моста находятся полиция, бойцы Национальной гвардии, скорая помощь и спасатели. Туда же прибыли кинологи с собаками, спецназовцы, взрывотехники, руководители полиции, сообщает официальный сайт полиции Киева.

Ранее Киевский метрополитен сообщал, что участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красная") линии проверяется после анонимного звонка о минировании.

Следователи квалифицируют действия преступника как подготовку к террористическому акту, сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.


Фото:   соцсети




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