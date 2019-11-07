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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В селе Подстепки два индивидуальных предпринимателя ограбили третьего

7 ноября 2019 17:11
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В результате разбоя 51-летний Геннадий Свешников чуть не лишился Mercedes-Benz CLS 350, а нападавшие оказались в СИЗО.
В результате разбоя 51-летний Геннадий Свешников чуть не лишился Mercedes-Benz CLS 350, а нападавшие оказались в СИЗО, передает «СО» ОНЛАЙН.

Инцидент датирован последними числами октября 2019 года. Поздно вечером неизвестное лицо проникло в коттедж г-на Свешникова на улице Набережной в селе Подстепки Ставропольского района. Хозяин получил удар арматурой по голове. Из дома украли 50 тыс. руб., $2000, наручные часы, ноутбук и мобильник. Из гаража исчезла люксовая иномарка Mercedes-Benz CLS 350.

Полиция приехала на место преступления, задокументировала происшествие и возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Вскоре нашелся «Мерседес» — он был брошен на улице Дачной в Подстепках. А вскоре задержали и самих разбойников — ими оказались 43-летний пензенец Александр Ожогин и его ровесник из Тольятти Вадим Миронов. Все участники криминальной истории имеют статус индивидуальных предпринимателей. Потерпевший Свешников руководит автомойкой, Ожогин специализируется на грузоперевозках, Миронов занят бурением скважин на воду. 
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