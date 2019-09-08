В селе Муранка под Сызранью мать спасла сына-подростка от верной смерти в бане

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Мама юноши собирала вещи и почувствовала неладное. Она окликнула сына, но он не ответил. Женщина вбежала в баню и увидела мальчика лежащим на полу. Он был в сознании, смотрел на мать, но не мог двигаться и говорить. Благодаря энергичным действиям матери его быстро доставили в больницу.– Если бы мать опоздала на несколько минут, то трагедии избежать не удалось. Юноша задыхался угарным газом. В то же время медики оперативно сделали все необходимое, – пояснил источник КТВ-ЛУЧ.Осмотрев баню, родители обнаружили в топке несгоревшую головешку. Ее не заметили и преждевременно закрыли заслонку трубы.