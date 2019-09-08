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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В селе Муранка под Сызранью мать спасла сына-подростка от верной смерти в бане

8 сентября 2019 15:26
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Она вбежала в баню и увидела мальчика лежащим на полу.
В селе Муранка под Сызранью 14-летний подросток отдыхал вместе с родителями в деревянном домике. Перед отъездом взрослые затопили баню и он первым отправился мыться, передает КТВ-ЛУЧ.

Мама юноши собирала вещи и почувствовала неладное. Она окликнула сына, но он не ответил. Женщина вбежала в баню и увидела мальчика лежащим на полу. Он был в сознании, смотрел на мать, но не мог двигаться и говорить. Благодаря энергичным действиям матери его быстро доставили в больницу.

– Если бы мать опоздала на несколько минут, то трагедии избежать не удалось. Юноша задыхался угарным газом. В то же время медики оперативно сделали все необходимое, – пояснил источник КТВ-ЛУЧ.

Осмотрев баню, родители обнаружили в топке несгоревшую головешку. Ее не заметили и преждевременно закрыли заслонку трубы. 
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