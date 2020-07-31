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В селе Красный Яр обнаружено тело мужчины на электростолбе

31 июля 2020 13:20
173
В селе Красный Яр обнаружено тело мужчины на электростолбе
 По предварительной версии, погибший не являлся сотрудником организации, обслуживающей данный участок электросети.

В четверг 30 июля, в период с 10 до 11 часов утра на электростолбе, расположенном в проулке на ул. Оренбургская 5 "а" в с. Красный Яр, на высоте около шести метров было обнаружено свисавшее на поясе тело мужчины, об этом рассказал корреспонденту Волга Ньюс очевидец.
По словам очевидца, к столбу была приставлена лестница. На место происшествия приезжали спасатели, пожарные, врачи "скорой" и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной версии, погибший не являлся сотрудником организации, обслуживающей данный участок электросети.

Пока неизвестно отчего скончался мужчина. Сейчас причина его гибели устанавливается. Также выясняется, с какой целью он поднялся на столб линии электропередач.
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