В селе Красный Яр обнаружено тело мужчины на электростолбе

По предварительной версии, погибший не являлся сотрудником организации, обслуживающей данный участок электросети.
В четверг 30 июля, в период с 10 до 11 часов утра на электростолбе, расположенном в проулке на ул. Оренбургская 5 "а" в с. Красный Яр, на высоте около шести метров было обнаружено свисавшее на поясе тело мужчины, об этом рассказал корреспонденту Волга Ньюс
очевидец.
По словам очевидца, к столбу была приставлена лестница. На место происшествия приезжали спасатели, пожарные, врачи "скорой" и сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной версии, погибший не являлся сотрудником организации, обслуживающей данный участок электросети.
Пока неизвестно отчего скончался мужчина. Сейчас причина его гибели устанавливается. Также выясняется, с какой целью он поднялся на столб линии электропередач.
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