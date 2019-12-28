В селе Камышла при пожаре в частном доме погибла женщина

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Один из подобных пожаров произошел вчера ранним утром в селе Камышла Самарской области, в результате которого погиб человек.В 05:43 в оперативную дежурную смену ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Камышла на ул. Заводская, 31. Площадь пожара составила 80 м². В 06:25 пожар был ликвидирован. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения.Стоит напомнить еще и о том, что гибель на пожарах граждан преклонных лет далеко не редкость. У пожилых людей, с возрастом замедляется скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, поэтому возрастает риск, что человек по неаккуратности станет причиной пожара.- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей(все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС