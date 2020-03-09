В селе Екатериновка в реке Гуселка утонул рыбак

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7 марта мужчина на мотособаке отправился на рыбалку на реку Гуселка в селе Екатериновка Безенчукского района. В какой-то момент связь с ним была потеряна.9 марта в 8:00 на место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска. Проводя осмотр акватории и береговой линии реки Гуселка, спасатели обнаружили вещи пропавшего рыбака. Было принято решение вызвать водолазный отдяд Поисково-спасательной службы.В 14:23 тело мужчины обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров.От Поисково-спасательной службы Самарской области были задействованы 7 спасателей, 2 автомобиля и аэроглиссер, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области