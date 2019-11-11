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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарском метро женщина попала под поезд

11 ноября 2019 11:10
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В самарском метро женщина попала под поезд
Сейчас она в больнице.

В воскресенье, 10 ноября, в Самаре произошло ЧП. Около 11:45 на станции метро «Безымянка» женщина попала под поезд. Об этом 63.RU сообщил очевидец происшествия.

— 65-летняя женщина непонятно зачем спустилась с платформы на рельсы. В это время к платформе начал приближаться поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось, — рассказал собеседник.

Известно, что пострадавшую передали врачам скорой помощи. Женщину госпитализировали. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

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