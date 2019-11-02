В результате стрельбы в Москве погиб глава центра "Э" Ингушетии
2 ноября 2019 22:22
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Инцидент произошёл во дворе одного из многоэтажных домов на западе столицы. После нападения злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. Сообщается, что нападавших было трое.
Место преступления оцеплено. В городе введён план "Перехват".
Следственный комитет РФ подтвердил, что на западе Москвы был убит руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
— По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.
Фото: Pixabay
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