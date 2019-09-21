В результате ДТП под Одессой с участием маршрутки погибли девять человек
21 сентября 2019 17:21
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Прибывшие на место сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Издание «Град» сообщает, что маршрутное такси направлялось из Одессы в село Великодолинское и столкнулось с бензовозом. В результате микроавтобус перевернулся. На видеозаписи с места происшествия видно, что у маршрутки полностью разбиты передняя часть и левый бок. У грузового автомобиля сильно повреждена кабина, однако цистерна с топливом не пострадала.
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