В реке Чапаевке в Самарской области зарегистрировали массовую гибель рыбы

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Погибших особей — более ста тысяч. ЧП на реке произошло рядом с поселком Владимирским.

На реке в Самарской области зарегистрировали массовую гибель рыбы

В Самарской области на реке Чапаевке инспекторы Самарского управления Росрыболовства обнаружили массовую гибель рыбы. ЧП произошло рядом с поселком Владимирским.

— Специалисты отобрали пробы воды, изъяли погибшие экземпляры рыбы. Она представлена пятью видами: лещ, плотва, окунь, уклея, щука. Всего на водоеме зарегистрировано 182 858 экземпляров погибшей рыбы, — говорится в сообщении управления Росрыболовства по Самарской области.

Что стало причиной гибели, пока не ясно: идет административное расследование, пишет 63.ру.

Фото: Алексей Ногинский