В районе поселка Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Лексус и многотонника КАМАЗ

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В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью.Для деблокирования погибшего в 13:10 на место ДТП выехали спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области.В 15:46 спасатели с помощью гидроинструмента извлекли тело водителя Лексуса из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области