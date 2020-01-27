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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В районе поселка Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Лексус и многотонника КАМАЗ

27 января 2020 20:49
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Для деблокирования тела погибшего водителя Лексуса на место ДТП выехали спасатели ПСС СО.
27 января в Кинельском районе на 44 км трассы Самара-Оренбург в районе поселка Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Лексус и многотонника КАМАЗ.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью.

Для деблокирования погибшего в 13:10 на место ДТП выехали спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области.

В 15:46 спасатели с помощью гидроинструмента извлекли тело водителя Лексуса из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 



Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
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