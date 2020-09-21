В районе озера Байкал произошло новое землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 сентября на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передают "Известия".

Подземные толчки были зафиксированы в 21:04 мск. Эпицентр находится в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

В минувшие выходные сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение на Байкале. Его магнитуда составила 3,3. По данным специалистов, подземный толчок был зафиксирован приборами в ночь на 20 сентября. Эпицентр находился в акватории Байкала, в 25 км к юго-востоку от поселка Еланцы Ольхонского района.

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский/"Известия"