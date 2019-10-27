В районе ТЦ «Империя» водитель за рулем «Яндекс. Такси» въехал в автовоз
27 октября 2019 13:36
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Данных о пострадавших нет.
Фото: «ДТП Самара»
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