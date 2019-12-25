В посольстве сообщили подробности гибели российской пианистки Валиевой в Венгрии

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Собеседник агентства отметил, что трагедия произошла 22 декабря в отеле Otto Studios. Гостиница находится в старом доме, где произошла утечка бытового газа."Они просто легли спать", — пояснил сотрудник дипмиссии.Госпитализированный россиянин находится в тяжелом состоянии, его доставили в одну из токсикологических клиник.По словам сотрудника посольства, тело россиянки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия."Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", — добавили в дипмиссии.Элина Валиева родилась в Уфе, была лауреатом международных музыкальных конкурсов.Фото: соцсети