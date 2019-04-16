В поселке Съезжее при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

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По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 60 квадратных метров.В 16:12 пожар был ликвидирован.К сожалению, на пожаре погибли женщина 1959 года рождения и мужчина 1957 года рождения.На пожаре эвакуированы двое детей 2015 года рождения и доставлены в Богатовскую ЦГБ.На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС