В озере в Красноармейском районе утонула женщина
12 августа 2019 10:47
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В субботу, 10 августа, в одиннадцатом часу утра из озера Штаны, что у пос. Новопавловка в Красноармейском районе, извлечено тело женщины в возрасте около 43 лет, об этом Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В работах на озере участвовали пять специалистов ПСС по Самарской области.
Обстоятельства случившегося с женщиной устанавливаются.
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