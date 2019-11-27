В отношении самарского аквапарка, где пострадали три ребенка, возбудили уголовное дело
27 ноября 2019 12:46
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По материалам прокурорской проверки в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело. Череда проверок началась после того, как в аквапарке один за другим получили травмы три ребенка, пишет "КП в Самаре".
Напомним, два мальчика в сентябре и октябре повредили ногу, когда катались с одной и той же горки. Чуть позже за решетку для слива воды зацепилась пальчиком девочка – в результате получила не только рану, но и перелом.
Мама одного из пострадавших написала жалобы во все инстанции, после чего в аквапарк «Виктория» с проверками выехали специалисты региональных Роспотребнадзора и Гостехнадзора.
- В результате проверки, которую проводила прокуратура Кировского района Самары с привлечением контролирующих органов, выяснилось, что ООО «Флер», которое оказывает услуги потребителям в аквапарке «Виктория», эксплуатирует аттракционы без разрешительной документации, точнее, без сертификатов соответствия, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. – Также в аквапарке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Материалы своей проверки прокуратура направила в региональный Следственный комитет, где недавно было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей». Надзорное ведомство обещает внимательно следить за ходом следствия.
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