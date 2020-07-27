В оросительном канале под Волгоградом нашли автомобиль с восемью погибшими

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Первоначально полиция сообщала о пяти погибших, однако затем стало известно о еще трех найденных телах."Срезали крышу у автомобиля, нашли еще троих человек. Там шесть женщин и двое мужчин. За рулем находился водитель 1992 года рождения. Будут проводить экспертизу водителя, проверять автомобиль. После этого будет официальная версия произошедшего", - сообщили в пресс-службе.На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в канал - на месте обнаружены следы, характерные при ДТП."По указанию руководства главка в Среднеахтубинский район выехали начальник областного УГИБДД полковник полиции А. Степанов, специалисты-автотехники и следователи ГСУ", - говорится в сообщении.Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области/ТАСС