В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу по людям
9 октября 2019 15:40
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Нападавших было не менее двух.
По данным издания Bild, стрельба произошла около синагоги, также на территорию еврейского кладбища бросили гранату.
Полиция призывает жителей оставаться дома, предполагаемые преступники скрылись на автомобиле.
Фото: pixabay
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