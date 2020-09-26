В московском вузе студенты пострадали из-за ЧП с лифтом

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Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О происшествии студенты рассказали в соцсетях. По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт, несколько человек получили травмы. При этом, как утверждают студенты, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта, а все вызовы руководство вуза отменяло, чтобы "не портить репутацию".

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева заявила РИА Новости, что инцидент действительно произошел 24 сентября, но лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза.

"По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа", — сказала она.

Кроме того, по словам Исаевой, студенты повредили кабину, пытаясь выбраться, поэтому сотрудник университета не смог оперативно открыть заблокированные двери.

"До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта", — добавила пресс-секретарь.

Когда лифт открыли, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нескольких студентов доставили в больницу.

Фото: соцсети