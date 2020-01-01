В лондонской галерее современного искусства мужчина изуродовал шедевр Пикассо стоимостью в целое состояние

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По данным телеканала, инцидент произошёл в субботу. Работу "Бюст женщины", созданную художником в 1944 году, порезал 20-летний Шакил Масси. Мотивы злоумышленника неизвестны, вину он также не признал. Суд арестовал его до 30 января и отказался выпускать до следующего заседания под залог.Фото: соцсети