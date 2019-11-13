В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
13 ноября 2019 15:12
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«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что девочка приехала в «Артек» из Махачкалы.
Правоохранительные органы проведут экспертизы и опросят воспитанников и сотрудников детского лагеря.
Фото: Олеся Печенкина / РИА Новости
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