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В крови умершей в прямом эфире блогера Reeflay девушки обнаружены наркотики

3 декабря 2020 22:30
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На теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка.

Эксперты обнаружили наркотические вещества в крови девушки, которая скончалась в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Согласно результатам экспертизы, в крови девушки обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин. Однако причина смерти на текущий момент не установлена. Тело доставлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти, - рассказал собеседник агентства. - Видимых признаков насильственной смерти и повреждений нет, как и признаков интоксикации".

По его словам, после проведения патолого-анатомической экспертизы тело будет выдано родственникам погибшей девушки. "Следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что блогер во время опроса отверг свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики.

В среду утром Решетников вел на портале YouTube трансляцию, во время которой его девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он перенес ее на диван. Девушка в этот момент уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию, при этом отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка. Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.

 

Фото:   соцсети

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