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В ходе погони со стрельбой задержан угонщик автомобиля в Самарской области

1 декабря 2020 11:17
113
В ходе погони со стрельбой задержан подозреваемый в угоне автомобиля в Самарской области

На въезде в село Хворостянка Самарской области, в ходе патрулирования, внимание инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хворостянскому району привлек внедорожник «Нива Шевроле». В утреннее время у транспортного средства отсутствовал ближний свет фар, что является нарушением и предусматривает административную ответственность.

Водитель вышеуказанного транспортного средства не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться. Инспектор ДПС со включенными проблесковыми маяками начал преследование нарушителя. Неоднократные требования полицейского остановиться, водитель игнорировал, при этом создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудник ДПС сообщил о преследовании нарушителя по рации оперативному дежурному ДЧ ОМВД России по Хворостянскому району, который незамедлительно направил на окраину села Хворостянка в помощь - участкового уполномоченного полиции и сотрудника уголовного розыска на служебном автомобиле «Нива».

Уходя от преследования, злоумышленник свернул с асфальтированной проезжей части в поле. Несмотря на бездорожье, сотрудник ДПС на автомобиле «Лада-Гранта» продолжал преследование нарушителя.  Вскоре к нему на помощь подоспели коллеги на внедорожнике. Полицейские по громкоговорящему устройству неоднократно требовали водителя остановиться, предупреждали о возможном использовании табельного оружия. Однако, правонарушитель игнорировал данные предупреждения и продолжал движение.

Преследуя злоумышленника больше часа, полицейские приняли решение использовать табельное оружие. В результате прицельной стрельбы стражи правопорядка повредили два колеса автомобиля. После этого водитель машины, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в яму сточных вод животноводческого комплекса в селе Новокуровка. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

По словам сотрудников полиции, водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, при этом от медицинского освидетельствования он отказался. На вопрос - кому принадлежит транспортное средство, мужчина ответил, что данную машину он угнал.  Также в автомобиле находились двое пассажиров, которые пояснили, что изначально планировали с приятелем доехать до магазина и никак не рассчитывали, что эта поездка закончится погоней со стрельбой.

Полицейские установили личность и телефон хозяина транспортного средства и сообщили ему о хищении, о котором на тот момент он даже не подозревал.

Всех участников происшествия доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признался, что похитил ключи от автомобиля у своего знакомого, который уснул в общежитии, после чего он угнал данное транспортное средство. Пассажиры транспортного средства пояснили, что не подозревали о совершенном угоне.

По данным отдела дознания, водителем и пассажирами автомобиля являются жители Республики Башкортостан, которые прибыли на территорию Хворостянского района с целью заработка. Водитель 2001 года рождения, летом текущего года был лишён права управления транспортными средствами за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Хворостянскому району возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В ближайшее время похищенное транспортное средство вернут законному владельцу.

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