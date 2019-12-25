В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя

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"Про ученика, с которым случилось это происшествие, скажу следующее: это ученик по характеру неконфликтный, спокойный", — приводит портал "Екатеринбург онлайн" слова руководителя учебного заведения.Директор отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете в полиции.Ранее местные СМИ сообщили о нападении девятиклассника с молотком на учительницу. Школьник якобы пытался отомстить педагогу за плохую оценку.В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что женщина не получила серьезных травм. Полиция проводит проверку по факту нападения, делом также заинтересовался Следственный комитет.