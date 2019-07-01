В дипломатическом квартале Кабула произошёл взрыв

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Кроме того, в том районе находится большое число дипломатических представительств зарубежных стран.Как сообщает Футбольная федерация Афганистана, в результате инцидента пострадали некоторые члены организации и игроки. Погибших, по последним данным, нет.Отмечается, что взрыв произошёл в полицейском округе № 16. Очевидцы сообщают, что на месте также был слышен выстрел.Фото из открытых источников