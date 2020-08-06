В деревне Сергеевка Красноярского района при пожаре в частном доме погибли 2 человека

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Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.Уважаемые владельцы частных жилых домов, помните:- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей;- будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт;- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;К сожалению, гибель на пожарах граждан преклонных лет далеко не редкость.У пожилых людей, с возрастом замедляется скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, поэтому возрастает риск, что человек по неаккуратности станет причиной пожара. Повышается и риск того, что не хватит сил эвакуироваться и спастись при пожаре, так как значительная часть пожилых людей живут одни, и в случае возникновения пожара им некому помочь.Часто пожары происходят во время приготовления пищи.Чтобы обеспечить собственную безопасность нужно помнить, что включенная плита должна всегда быть под присмотром. Если Вы выходите из кухни, а еда продолжает вариться, то рекомендуем взять с собой поварёшку, которая будет Вам напоминать о включенной плите.Не стоит стоять у плиты в одежде с широкими и свисающими рукавами. Обладательницам длинных волос нужно их обязательно подкалывать. Ну и самое главное, рекомендуем навсегда избавиться от привычки сушить одежду над плитой.Нельзя пользоваться неисправным электрооборудованием.Не пытайтесь починить электроприбор самостоятельно. Нельзя включать в розетку более одного прибора. Если Вы заметили, что электроприбор нагрелся и дымит, то нужно сразу же выключить его из сети.Не храните дома старые ненужные вещи.Наличие большого количество старых вещей, мебели, одежды, книг и бумаг затрудняет эвакуацию при возникновении пожара. Пожарная безопасность для пожилых людей требует очищения пространства от ненужных вещей, которые могут стать не только причиной возгорания, но и не дать человеку выбраться из квартиры. Увы, иногда причиной гибели на пожаре граждан преклонного возраста становятся именно завалы ненужных вещей.При установке свечей и лампад примите меры, чтобы они не опрокинулись.Если пользуетесь свечами, то позаботьтесь о покупке устойчивых подсвечников для обеспечения безопасности. Убедитесь, что свеча не стоит рядом с газетой или книгой. Тем не менее, если у бабушки или дедушки есть серьёзные проблемы со здоровьем, то свечи лучше вообще не использовать. Помните, пожарная безопасность для пожилых людей намного важнее, чем удовольствие от горящей свечи.После использования не забудьте выключить электроприбор или газовое оборудование.Придумайте и проговаривайте, уходя из дома, фразу, напоминающую Вам о том, какие приборы нужно отключить для обеспечения безопасности. К примеру, Вы можете говорить: «Телевизор я выключила, плиту выключила, дверь на балкон закрыта, таблетки взяла, телефон с собой».После того, как попользовались утюгом, рекомендуем убирать его в какое-то отведённое для этого место. Перемещение прибора в другое место будет свидетельствовать о том, что Вы его действительно выключили.Будьте бдительны и осторожны с огнем, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС