В больнице в Москве родственникам выдали чужую бабушку после выписки

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В Москве родственникам, которые приехали в госпиталь ветеранов Великой Отечественной, чтобы забрать бабушку после ее выписки, передали чужую пенсионерку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 16 декабря.

Женщина, которую вручили родственникам, не смогла прояснить ситуацию. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам родственников, личные вещи и документы, которые находились при этой пенсионерке, принадлежат их бабушке. Для розыска своей родственницы они обратились в службу 02.

Телеканал отмечает, что женщину могли перевести в другую больницу, не уведомив ее родных, пишут "Известия".

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