В базе ГИБДД по всей России произошёл сбой
5 июня 2019 14:36
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Как отмечается, в результате неполадок владельцы автомобилей не могут зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства. Специалисты уже работают над устранением сбоя. Проблема должна решиться в ближайшее время.
ФИС используется в ГИБДД с 2016 года и предназначена для сбора, учёта и обработки информации.
«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции», - сказали в ГИБДД, сообщает pervo.ru.
Как ранее сообщалась, проблема носила чисто технический характер.
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