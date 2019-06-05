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В базе ГИБДД по всей России произошёл сбой

5 июня 2019 14:36
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В результате неполадок владельцы автомобилей не могут зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства.
Сбой произошёл в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД по всей России, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в результате неполадок владельцы автомобилей не могут зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства. Специалисты уже работают над устранением сбоя. Проблема должна решиться в ближайшее время.

ФИС используется в ГИБДД с 2016 года и предназначена для сбора, учёта и обработки информации. 

«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции», - сказали в ГИБДД, сообщает pervo.ru.

Как ранее сообщалась, проблема носила чисто технический характер.








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